150 مشاركا يمثلون 34 دولة بمنافسات بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة

– تنطلق الأحد القادم

– بامخالف: البطولة تستقطب نجوما عالميين مصنفين وتنسجم مع التوجهات فـي استضافة الأحداث الدولية

يكّثف الاتحاد العماني لكرة الطاولة تحضيراته النهائية لاستضافة منافسات بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (رجال وسيدات محترفين) لعام 2023م والمقررة انطلاقها ابتداءً من يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة أسبوع كامل وذلك بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بمشاركة ١٥٠ لاعبا يمثلون ٣٤ دولة من مختلف قارات العالم هي: أستراليا وبلجيكا والبرازيل والكاميرون وكرواتيا والتشيك والدنمارك ومصر وبريطانيا واسبانيا وفرنسا والمانيا وهونج كونج والهند وايران وايطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيجريا وبولندا والبرتغال وبرتريكو وسنغافورة وسلوفينيا وصربيا وسلوفاكيا والسويد والصين تايبيه وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وويلز واليمن بالإضافة الى سلطنة عمان.

وتعد هذه هي النسخة الثالثة للبطولة التي تقام في مسقط بعد أن أقيمت نسختان في العام المنصرم، حيث حققت البطولتان الماضيتان نجاحا لافتا من حيث عدد اللاعبين المشاركين من مختلف أقطار العالم، واعتمدت مؤسسة كرة الطاولة العالمية إسناد استضافة هذه النسخة من البطولة مجدداً للاتحاد العماني لكرة الطاولة، ايماناً بقدرات الاتحاد وتوفر إمكانيات نجاح هذه البطولة الدولية.

لاعبون مصنفون

وستشهد البطولة التي تقام بتنظيم من الاتحاد العماني لكرة الطاولة بالتعاون مع مؤسسة كرة الطاولة العالمية والاتحاد الدولي لكرة الطاولة تواجد عدد من اللاعبين المصنفين ضمن أفضل 20 لاعبا على مستوى العالم منهم: الياباني هاريموتو توموكازو والذي سيكون على صدارة اللاعبين لكونه المصنف الرابع عالمياً، الى جانب اللاعب البرازيلي المصنف الخامس دولياً كالدريانو هوجو واللاعب لين يون جو من الصين تايبيه وهو المصنف السابع عالمياً، وكذلك اللاعب الألماني ديمتري اوفت تشاروف المصنف التاسع عالميا وزميله الاخر دانك كيو المصنف الرابع عشر عالمياً والنيجري ارونا كوداري المصنف الثامن عشر عالمياً الى جانب عدد من اللاعبين المصنفين العالميين الاخرين بالقائمة.

وعلى مستوى اللاعبات، ستتواجد اللاعبة اليابانية هاياتا هينا وهي المصنفة السادسة عالمياً ضمن منافسات البطولة والحائزة موخرا على فضية فردي السيدات في دورة الالعاب الاسيوية الحالية المقامة بالصين، الى جانب اللاعبة يوبين تشين من كوريا الجنوبية وهي المصنفة التاسعة عالمياً، واللاعبة المصنفة الثالثة عشرة دوليا دياز ادريانا من بورتريكو واللاعبة تشينج اي تشينج من الصين تايبيه وهي اللاعبة المصنفة الخامسة عشرة دولياً، كما ستتواجد اللاعبة المصرية دينا مشرف وهي في التصنيف الخامس والعشرين دوليا بالإضافة الى مجموعة من السيدات المنافسات بالبطولة.

واختار مدرب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة الايراني أوميد شمس شهربابكي ستة لاعبين للمشاركة في هذه البطولة الدولية، حيث ضمت القائمة المختارة اللاعبين: مهند البلوشي وأسعد الرئيسي وأحمد الريامي وبدر الجساسي ولقمان الفارسي ومحمد المطوع، وسيسعى لاعبو سلطنة عمان الى تحقيق العديد من المكاسب الفنية القوية والسعي للوصول الى المراحل المتقدمة للبطولة بالرغم من المنافسة القوية المتوقعة وبحضور اللاعبين المصنفين، كما أن هذه البطولة تعد فرصة مواتية للاعبينا لتحسين تصنيفهم الدولي والدخول في أجواء المباريات الدولية ذات المستوى المتقدم جداً، ويخوض حالياً لاعبو المنتخب معسكرا تدريبيا داخليا مستمرا منذ عدة أسابيع تحت اشراف المدرب وسيستمر المعسكر لغاية موعد انطلاق البطولة.

فئات البطولة

وسيتنافس كافة اللاعبين من الجنسين على عدد من فئات البطولة، ومن ضمنها فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات وزوجي المختلط، وسيتم توزيع أكثر من ست طاولات بالصالة الرئيسية لإقامة المنافسات في وقت واحد، كما سيتم تخصيص قاعة التدريبات رقم 1 ورقم 2 لإقامة عمليات الاحماء النهائية للاعبين قبل دخولهم للمنافسات، وسيتنافس كافة اللاعبين المشاركين بالبطولة على جائزة مالية قدرها 75 ألف دولار أميركي.

جاهزية كبيرة

وقطعت اللجنة الرئيسية المنظمة للبطولة شوطاً كبيراً من الجاهزية، حيث تم الانتهاء من غالبية الترتيبات النهائية والمتمثلة في التنظيمات الادارية والفنية واللوجستية قبل بدء منافسات البطولة، حيث سيتم خلال اليومين القادمين تركيب الأرضية المطاطية بالصالة إلى جانب تركيب الشاشات التلفزيونية وتركيب الطاولات والحواجز وتثبيت اضاءة اضافية بالصالة وتركيب مختلف المعدات واللوازم الضرورية المرتبطة باللعبة، وتقام هذه البطولة بحسب المعايير والاشتراطات الدولية اللازمة من قبل مؤسسة كرة الطاولة العالمية والاتحاد الدولي لكرة الطاولة.

وستقام المنافسات من خلال برنامج يومي مستمر، يبدأ في تمام التاسعة والنصف صباحا ويستمر لغاية الثامنة والنصف مساء، حيث يتنافس اللاعبون من الجنسين على عدد من فئات البطولة المختلفة، وسيتم تطبيق قوانين الاتحاد الدولي لكرة الطاولة في هذه البطولة، وستنطلق البطولة باقامة الأدوار التمهيدية فردي الرجال وفردي السيدات.

استضافة كبرى

أشار عبدالله بن محمد بامخالف، رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن هذه الاستضافة الدولية تأتي في اطار المسابقات والبرامج الدولية التي دأب الاتحاد على اقامتها بشكل سنوي، كما أنها تنسجم مع توجهات وزارة الثقافة والرياضة والشباب لاستقطاب الفعاليات الرياضية الدولية إلى سلطنة عُمان، مشيرا إلى أن سلطنة عمان ممثلا بالاتحاد نجح في استضافة نسختين سابقتين من ذات البطولة خلال العام المنصرم الى جانب الاستضافة الكبرى لبطولة العالم للرواد في مطلع العام الجاري بمركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، وأوضح بامخالف الى أن البطولة ستستقطب الكثير من النجوم العالميين المصنفين من مختلف دول العالم، يتقدمهم الياباني هارميتو وهو المصنف الرابع عالمياً الى جانب باقي المصنفين من المانيا والبرازيل والصين تايبيه وكوريا الجنوبية، لافتا الى أن عدد اللاعبين المصنفين المسجلين في البطولة تجاوز الـ 20 لاعبا ولاعبة حيث لا يسمح نظام البطولة بتواجد أكثر من ثمانية لاعبين مصنفين ضمن أفضل 20 لاعبا بالعالم في التواجد بذات البطولة، واختتم رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة تصريحه بالشكر لوزارة الثقافة والرياضة والشباب ولكافة الداعمين من القطاع الحكومي والخاص، وجميع العاملين في اللجان المختلفة والمتطوعين على جهودهم المتواصلة لانجاح هذه الاستضافة العالمية.