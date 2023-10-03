الاحتفال باليوم العماني للنشاط البدني بمحافظة جنوب الشرقية

بمشاركة مؤسسات وأفراد المجتمع وطلبة المدارس صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية فعاليات رياضية بمناسبة اليوم العماني للنشاط البدني والذي يصادف الثاني من شهر أكتوبر من كل عام وبالتعاون مع مكتب محافظ جنوب الشرقية والمديرية العامة للخدمات الصحية بجنوب الشرقية وبمشاركه عدد من الجهات الحكومية وطلبة المدارس . وهدفت الفعالية إلى تعزيز أهمية ومفهـوم النشاط البدني لمختلف أفـراد المجتمع وتذكير الافراد بأهمية الحركة في الحافظ على الصحة العام وزيادة وعي الناس بالعادات الصحية وممارسة النشاط البدني للحد من أمراض المزمنة والخطرة المنتشرة في المجتمعات وجعل النشاط البدني أسلوب حياة لدي أفراد المجتمع. وشهد البرنامج عددا من الفعاليات الرياضية نفذت في الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصور والمركز الثقافي الرياضي الشبابي وشاطئ كورنيش صور. وتمثلت هذه الفعاليات في محاضرة عن النشاط البدني قدمها احمد بن مرزوق السيابي من مستشفى صور المرجعي تطرق خلالها لفوائد النشاط البدني للإنسان بشكل عام والاطفال والمراهقين بشكل خاص، كما شارك طلبة المدارس في فعالية كرة الطائرة إلى جانب فعالية كرة القدم للموظفين وبرنامج اللياقة البدنية لأفراد المجتمع مع الأندية والفرق الأهلية وفعاليات النشاط البدني لعموم المجتمع

من جانب آخر احتفلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية ممثلة بلجنة الرياضة المدرسية ومدارسها باليوم العماني للنشاط البدني وبمشاركة جميع الفئات من طلبة وهيئة تدريسية وإدارية؛ حيث تأتي هذه الاحتفالية لتحقيق الغايات المنشودة لنشر الوعي والثقافة البدنية وإدراك أهمية النشاط البدني لدى الفئات العمرية المختلفة.

تصوير ــ حسين علي الدروشي

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