منتخب البولينج يبدأ غدا مشاركته فـي بطولة العالم للبولينج بالكويت

أجرى أولى حصصه التدريبية

كتب ــ بدر الزدجالي:

بدا منتخبنا الوطني للبولينج برنامج مشاركته في بطولة العالم للبولينج التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 2 الى 18 من الشهر الحالي بمشاركة 24 منتخبا للرجال و12 منتخبا للسيدات من مختلف دول العالم في اولى مشاركة لمنتخب البولينج في هذه البطولة بعد ان حظي بفرصة جيدة للمشاركة عبر الاتحاد الدولي للبولينج.

وكان منتخبنا الوطني قد غادر الى الكويت يوم امس الاول بوفد يضم تسعة افرد بين لاعبين وجهاز فني واداري واستقرت البعثة بمقر اقامتها واجرت أمس اولى الحصص التدريبية على الصالة الرئيسية للبطولة.

وخاض منتخبنا الوطني خلال الفترة الماضية برنامجا اعداديا لهذه المشاركة تحت اشراف مدرب المنتخب الوطني الكوري هنيبولي الذي اختار مجموعة من العناصر لتمثيل المنتخب من خلال النتائج والمشاركات الاخيرة للاعبين واستقر على تشكيلة تضم عناصر شابة وكذلك من اصحاب الخبرة ممن شاركوا في العديد من البطولات الدولية السابقة. وتضم بعثة المنتخب اللاعبين غالب راشد البوسعيدي وخالد احمد علي وصالح سيف الريامي وحسن علي الخروصي ومبارك علي الخروصي ومصعب سالم العدوي ويتراس الوفد موسى وليد الميمني والاداري ايمن سالم الجهضمي والمدرب هنيبولي.

وتنطلق منافسات البطولة رسميا غدا بمجمع نادي البولينج الكويتي بمشاركة 400 لاعبة ولاعبة يمثلون 24 منتخبا للرجال و12 منتخبا للسيدات ويشارك في البطولة كل من سلطنة عمان ومصر وكوريا وسنغافورة وهونج كونج ومكاو وقطر والسعودية والفلبين والصين وأوزبكستان وكازاخستان والإمارات وإيران والأردن وماليزيا والتشيك والدنمارك وألمانيا وليتوانيا وكولومبيا وكندا إضافة إلى الكويت الدولة المستضيفة، فيما يشارك في منافسات السيدات منتخبات كوريا وسنغافورة والسعودية والفلبين والصين وكازاخستان وماليزيا والدنمارك وألمانيا وكولومبيا وكندا والكويت.

وقال مدرب منتخبنا الوطني للبولينج الكوري هنيبولي باننا سعداء بالمشاركة والتواجد في اجد ابرز البطولات العالمية وهي بطولة العالم للبولينج والتي يفتخر بها الجميع بالتواجد في هذا المحفل الرياضي الكبير الذي يضم نخبة من ابرز المنتخبات العالمية وابرز اللاعبين المصنفين عالميا وهذا بدوره سيكسب لاعبينا مزيدا من الخبرة والاستفادة مع تواجد نجوم العالم في هذه اللعبة ويضع لعبة البولينج العمانية في خارطة العالم بتسجيلها بالمشاركة للمرة الاولى في تاريخها.

واضاف بان المنافسة ستكون صعبة والتوقعات اصعب لبطل هذه النسخة وتأتي مشاركتنا من اجل الاستفادة وكسب مزيد من الخبرات وخاصة للاعبين الواعدين الذين نعول عليهم الكثير في المشاركات القادمة وهناك تحسن كبير في مستوى اللاعبين من مشاركة الى اخرى وسبق وان حقق اغلبهم نتائج جيدة في المشاركات المحلية وكذلك المشاركات الخارجية، حيث اقتصرت مشاركتنا السابقة في البطولات الاقليمية والقارية والبطولات المفتوحة ورغم قلة المشاركات الا اننا نجحنا في تحقيق نتائج جيدة ونتمنى من هذه المشاركة بأن يحقق اللاعبون مركزا جيدا في الترتيب العام والاهم من ذلك هو تطوير مستوى اللاعبين وان يستفيد الجميع من هذه المشاركة. وقال موسى الميمني رئيس بعثة السلطنة المشاركة في هذه البطولة بان الفريق بدأ أولى الحصص التدريبية على الصالة في يوم مفتوح للتجارب بتواجد مجموعة من الدول وذلك من اجل التعرف على خطوط الصالة وسوف تكون اليوم آخر الحصص التدريبية والتعود على تزييت البطولة الرسمي حيث سيتدرب الجميع على تلك الخطوط وشاركنا في اجتماع مديري المنتخبات الذي نظمه الاتحاد الدولي للتعرف على اخر المستجدات والجوانب الفنية والادارية المتعلقة ببطولة العالم.