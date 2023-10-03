«الثقافة والرياضة والشباب» تحتفل باليوم العماني للنشاط البدني

احتفلت وزارة الثقافة والرياضة والشباب، بالتعاون مع وزارة الصحة باليوم العماني للنشاط البدني الذي يصادف 2 أكتوبر من كل عام من خلال اقامة فعاليات متنوعة في منتزة الصحوة مساء امس الأول وذلك تحت رعاية معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، بدأت الفعالية بمسير المشي تحت شعار «غايته نمشي». وتضمنت فعاليات اليوم العماني للنشاط البدني العديد من الأركان والمناطق الترفيهية والرياضية، منها ركن للاتحادات واللجان الرياضية، وركن للعبة كرة الطاولة وكرة تيك، ومنطقة للمنافسات العائلية ومنطقة للجري، وركن لتحدي السرعة للأطفال، بالإضافة إلى ركن لتحطيم الأرقام القياسية ومنطقة للأكشاك التثقيفية والتوعوية. من جانب آخر دشنت اللجنة العُمانية لألعاب المضرب أولى أنشطتها الرسمية من خلال المشاركة الفعّالة للجنة في برامج وفعاليات اليوم العُماني للنشاط البدني وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة والرياضة والشباب بهذا الحدث الرياضي الوطني، وذلك مساء أمس الأول بمنتزه حدائق الصحوة، حيث جاءت مشاركة اللجنة بركن تعريفي عن أنشطتها وبرامجها ومبادراتها، الى جانب تخصيص مساحة مناسبة لتجربة لعبة الريشة في الهواء، بالإضافة إلى تدشين حسابات اللجنة الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة والمدعوين ضمن احتفال اليوم العُماني للنشاط البدني، بزيارة ركن اللجنة العُمانية لألعاب المضرب، حيث تعرفوا من خلالها على رياضات اللجنة وأنشطتها وبرامجها المتنوعة طوال العام، كما تم تقديم نبذة لهم عن الريشة في الهواء وأبرز فوائدها ومميزاتها.

وركزت هذه المشاركة على لعبة الريشة في الهواء، وهي لعبة مستحدثة ضمن مشروع يدعمه الاتحاد الدولي للريشة الطائرة وفق رؤيته لإلهام الناس من جميع الأعمار والقدرات للعب الريشة الطائرة في أي مكان وفي أي وقت في جميع أنحاء العالم. وتتميز الريشة في الهواء ببساطة تنفيذها، حيث إنه من الممكن ممارستها في الأسطح الصلبة، والرملية، والشاطئية، وتمتلك مقاسات ملعب مختلفة عن ملاعب الريشة الطائرة التقليدية. ويتم لعبها بصورة مواجهات فردية وزوجية وجماعية، أما من ناحية أدواتها بأنها تستخدم ريشة مختلفة عن الريشة المعتادة. وجاء التعريف بلعبة الريشة في الهواء مواكبةً من الهدف الأساسي من الاحتفالات باليوم العُماني للنشاط البدني. من ناحية أخرى؛ احتوت الساحة على ملعبين للريشة في الهواء، والتي قدم من خلالها ممثلي اللجنة تعريف باللعبة وفرصة للمشاركين لتجربتها مباشرةً ولعب مباريات مع المشاركين في اليوم العُماني للنشاط البدني.

وقال خالد بن علي السليماني عضو اللجنة العُمانية لألعاب المضرب: أن المشاركة في هذا اليوم تعدُّ فرصةً لعرض ما تمتلكه رياضات المضرب من أنشطة تتناسب وجميع فئات المجتمع، وتهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية وصحة الأفراد المشاركين فيها. وأضاف السليماني بأن اللجنة تسعى جاهدةً إلى تقديم أسلوب متوازن بين الأنشطة التنافسية التي تستهدف المستويات الرياضية المميزة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والترويحية والتي تساهم في رفع المستوى الصحي والبدني للفرد والمجتمع.