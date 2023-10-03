حسين الفارسي يحقق برونزية سباق 800 متر فـي دورة الألعاب الآسيوية التاسعة

ثاني ميدالية لسلطنة عمان فـي الدورة حقق العدّاء حسين بن محسن الفارسي لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى يوم امس ميدالية برونزية في منافسات 800 متر ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة بمدينة هانجتشو الصينية، حيث تعد هذه ثاني ميدالية تحققها سلطنة عمان في الدورة بعد حصول ثنائي عمان للإبحار البحّارين مصعب بن محمد الهادي ووليد بن عيسى الكندي على ميدالية فضية في سباقات قوارب 49 الأولمبية بالدورة وبذلك ترتفع حصيلة سلطنة عمان الى 6 ميداليات بتاريخ مشاركاتها في دورات الالعاب الاسيوية منها « ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية».

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