نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 لاعبًا انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي عبر التاريخ.. هل ينضم إليهم فتوح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة لتدعيم الجبهة اليسرى في صفوف الفريق الأحمر في ظل اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك في نهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع لأي ناد آخر في يناير المقبل بشكل مجاني، ولم ينجح مسئولو الزمالك في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد عقده حتى الآن.

ويستهدف النادي الأهلي الحصول على خدمات أحمد فتوح ليكون بديلًا للدولي التونسي علي معلول والذي اقترب من اعتزال كرة القدم في ظل تقدم سنه، ويكثف مسئولي القلعة الحمراء المفاوضات مع لاعب الزمالك لحسم التعاقد معه.

وفي حالة انتقال أحمد فتوح إلى النادي الأهلي سينضم لقائمة طويلة من اللاعبين الذين انتقلوا من الزمالك إلى القلعة الحمراء عبر تاريخ الكرة المصرية.

أبرز اللاعبين الذين انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي

يأتي على رأس قائمة اللاعبين الذين انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي، رضا عبد العال أحد أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والذي انتقل لصفوف القلعة الحمراء في فترة التسعينيات بعد رحلة من الانجازات والبطولات بالقميص الأبيض.

تضم القائمة أيضًا مجدي طلبة والذي حقق انتقل إلى النادي الأهلي بعد مشوار طويل في صفوف الزمالك، وحقق بعض النجاحات والبطولات بقميص الفريق الأحمر قبل اعتزاله كرة القدم.

الحارس العملاق نادر السيد تخلى عن القميص الأبيض بعد رحلة طويلة مع أبناء ميت عقبة، وانتقل لصفوف القلعة الحمراء وحقق بعض النجاحات مع الأهلي قبل رحيله، وبعدها تنقل بين بعض الأندية حتى اعتزاله.

تضم القائمة أيضًا الثلاثي طارق السعيد ومحمد صديق وإسلام الشاطر وانتقلوا إلى الأهلي في الألفية الجديدة وحققوا بطولات وألقاب رفقة الفريق الأحمر.

انتقالات نجوم الزمالك إلى القلعة الحمراء لم تنتهي عند هذا الحد بل تضم القائمة أيضًا معتز إينو، وشريف أشرف، وصبري رحيل، ومؤمن زكريا، بالإضافة للثنائي محمود كهربا وإمام عاشور وانتقلوا للأهلي عبر "كوبري أوروبي".