نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز WE وبتروجت وأبو قير بدورى القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج مباريات اليوم بختام منافسات الجولة الثانية بدورى القسم الثاني المجموعة الأول فريق WE على فريق جمهورية شبين برباعية نظيفة.

برعاية وي كلا من، عبد الرحمن فؤاد بودي في الدقيقة 6 ومحمد بهاء الهدف الثاني في الدقيقة 40 من الشوط الأول.



وتمكن عبد الرحمن فؤاد بودي من تسجيل هدفين في الشوط الثاني ليصبح آول هاتريك في المسابقة.



وطرد الحكم محمد عبد العزيز أحمد المحرات حارس مرمى جمهورية شبين في الشوط الثاني.



-- فوز فريق بتروجت على فريق القناة بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم القناة بهدف سجله اكرم عبد ربه في الدقيقة الاولى من المباراة وتعادل مصطفى سلطان لبتروجيت في الدقيقة 41 من الشوط الأول.



واستطاع مصطفى سلطان ايضا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 7 من الشوط الثاني.



-- فوز فريق لافيينا على فريق النصر للتعدين بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بهدف دون رد سجله حازم عبد الستار ابو سنه في الدقيقة 7 من الشوط الأول.



وأضاف أحمد سالم هدفين في الشوط الثاني.

وطرد الحكم محمد ابراهيم لاعب

النصر للتعدين اسلام عصام في الدقيقة 40 من الشوط الأول.



-- فوز فريق ابو قير للاسمده على فريق طنطا بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول فريق ابو قير بهدف دون رد سجله محمد الكومى في الدقيقة 4 من الشوط الأول.

وأضاف نانا انتوى هدف طنطا في الدقيقة 7 من الشوط الثاني وإدراك احمد عصام الهدف الثاني لابو قير.



-- تعادل فريق راية مع فريق وادي دجلة بهدف لمثله تقدم وادي دجلة بهدف يوسف اويا في الدقيقة 3.

وتمكن طه النادي من تسجيل هدف التعادل لراية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



ترتيب المجموعة الاولى



1- WE نقاط

2- بتروجيت 6 نقاط

3- لافيينا 4 نقاط

4- بروكسي 4 نقاط

5- غزل المحلة 4 نقاط

6- حرس الحدود 4 نقاط

7- السكة الحديد 4 نقاط

8- وادي دجلة 4 نقاط

9- البترول 3 نقاط

10- اسوان 3 نقاط

11- طنطا 3 نقاط

12- ابو قير 3 نقاط

13- مكادى نقطتين

14- القناة نقطة

15- راية نقطة

16- النجوم نقطة

17- دكرنس نقطة

18- مصر للمقاصة دون نقاط

19- جمهورية شبين دون نقاط

20- النصر للتعدين دون نقاط