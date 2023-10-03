الوحدات يلتقي الكويت اليوم ضمن مباريات أبطال آسيا

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رياض - احمد صلاح - يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم، الثلاثاء، نظيره فريق الكويت عند الساعة السابعة مساء، في المباراة التي ستقام على أرض الكويت.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة الثانية بكاس الاتحاد الآسيوي التي تضم أيضا فريقي الكهرباء العراقي واتحاد أهلي حلب السوري.

واستهل الوحدات مشواره في البطولة بالفوز على فريق أهلي حلب السوري، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تعادل فريقا الكهرباء والكويت .

وكان رئيس وفد فريق الوحدات في الكويت عوض الأسمر استبعد حارس الفريق عبد الله الفاخوري، وبحسب صفحة نادي الوحدات على "فيسبوك" فإن استبعاد الفاخوري جاء بسبب سلوكه في الوفد، في الوقت الذي أشار به الأسمر إلى حجز بطاقة الطيران للاعب وعودته إلى عمان والمتوقعة عصر الاثنين.