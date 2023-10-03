انت الأن تتابع خبر رسمياً .. تأجيل لقاءات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الاتحاد الأردني الثلاثاء تأجيل لقاءات الجولة السابعة من دوري أندية المحترفين لكرة القدم.

وجاء تأجيل اللقاءات، لمنح المنتخب الوطني فرصة التحضير لبطولة الأردن الدولية التي تقام يومي 13و17 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

ويشارك بببطولة الأردن الدولية، منتخبات الأردن والعراق وقطر وإيران.

على صعيد آخر، كانت أندية الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم قد اعلنت رسمياً عودتها للمشاركة في المسابقة، بعدما علقت مشاركتها مع انطلاق الجولة السادسة، احتجاجا على أوضاعها المالية، نظير عدم قيام الاتحاد بتسليمها حقوقها المالية، وعدم قدرته على تأمين شركة راعية لمسابقة الدوري.