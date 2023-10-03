"لإصلاح المشكلة التي لا تحل" مانشستر يونايتد يرغب في ضم صفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد يسعى لضم صفقة جديدة خلال الميركاتو الشتوي، وذلك تدعيما لصفوف الفريق.

صفقة جديدة في مانشستر يونايتد

ويتجه مانشستر يونايتد للتعاقد مع مدافع سبورتنج لشبونة جونسالو إيناسيو في يناير المقبل، وأثبت خط دفاع يونايتد أنه يمثل منطقة مشكلة، على الرغم من أن إيريك تن هاج بدأ الموسم بخمسة لاعبين دوليين مخضرمين.

وتعرض رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز لمشاكل تتعلق بالإصابة، وكان هاري ماغواير خارج نطاق الشعبية إلى حد كبير، وتمت إعادة جوني إيفانز إلى أولد ترافورد فقط.

ويواجه اللاعب الأيرلندي الشمالي المخضرم إمكانية استخدامه بشكل أكثر انتظامًا مما كان مخططًا له مع غياب مارتينيز على المدى الطويل بسبب إصابة في القدم.

لقد عانى يونايتد بالفعل من أربع هزائم في سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وكانت مباراته الوحيدة أمام ولفرهامبتون واندررز وبيرنلي.

بينما تؤكد التقارير أن جناحًا جديدًا قد يكون على رأس أولويات تين هاج لشهر يناير، فإن جلب وجه جديد لوسط الدفاع يظل خيارًا.

وتقدم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من نظام الأكاديمية ليبرز كلاعب رئيسي في سبورتنج، حيث شارك في 130 مباراة في جميع المسابقات.

وقد سجل ما يصل إلى 11 هدفًا وثماني تمريرات حاسمة خلال تلك الفترة، ومنذ ذلك الحين أصبح لاعبًا دوليًا كاملًا مع البرتغال منذ تعيين روبرتو مارتينيز.

سبورتنج في وضع قوي للاحتفاظ بخدماته حيث وقع اللاعب عقدًا حتى عام 2027 حتى أغسطس، ومع ذلك، يُزعم أنه تم تكليف أحد كشافي يونايتد بمهمة تقييم إيناسيو خلال الأشهر المقبلة لتحديد ما إذا كان سيكون توقيعًا مناسبًا في يناير.

ويُعتقد أن هناك شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون يورو (51.96 مليون جنيه إسترليني) في عقده، مما يمنح يونايتد فرصة للضغط بقوة من أجل الانتقال.

قد يعتمد الكثير على ما إذا كان إيناسيو سيُعرض عليه اللعب بشكل فوري مع الفريق الأول في أولد ترافورد، حيث لم يخسر سبورتنج حاليًا ويحتل صدارة ترتيب الدوري البرتغالي.