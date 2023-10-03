نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة لانس بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة لانس مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024.

وتقام أحداث مباراة أرسنال ولانس مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة لانس

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: جابرييل، ويليام ساليبا، ألكساندر زينشينكو، تومياسو.

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، تروسارد.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد لانس

وستنقل أحداث المباراة بشكل مباشر وحصري من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 3.

