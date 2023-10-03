نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل لانس الرسمي لمواجهة آرسنال في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فرانك هايس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس الفرنسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق آرسنال الإنجليزي بستاد بوليرت ديليليس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

- تشكيل لانس أمام آرسنال

حراسة المرمى: سامبا

خط الدفاع: جراديت، دانسو، ميدينا.

خط الوسط: فرانكوفسكي، ميندي، ساليس، ماتشادو.

خط الهجوم: توماسون، سوطوكا، واهي.

- ترتيب مجموعة لانس وآرسنال

1- آرسنال 3 نقاط

2- إشبيلية نقطة

3- لانس نقطة

4- ايندهوفن دون نقاط

- ما القنوات الناقلة لمباراة لانس وآرسنال؟

تردد bein sports 3

القمر: سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3