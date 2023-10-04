نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الزمالك يجدد تعاقده مع محترف السلة.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن هشام نصر المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك منذ قليل تمديد تعاقد المحترف الأمريك أوجي مايو مع فريق السلة بالنادي الأبيض.

تمديد عقد أوجي مايو

وكتب هشام نصر عبر حسابه الشخصي على موقعالتواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل: "

تم بحمد الله تجديد التعاقد مع محترف الباسكت أوچي مايو. مبروك لأعضاء وجماهير نادي الزمالك".

وكان هشام نصر قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن هناك مجموعة من رجال الأعمال المنتمين بنادي الزمالك قد كونوا صندوق لمساعدة الزمالك بالتعاون مع قائمة حسين لبيب.

وأوضح نصر أن الصندوق يهدف إلى حل أزمة محترفي الزمالك في كرة القدم وكذلك تمديد عقد المحترف الأمريكي أوجي مايو لاعب السلة.

ويٌعد مايو هو الصفقة الأجنبية الوحيدة لسلة الزمالك، حيث تعاقد النادي الأبيض مع على عمر من الاتصالات، وأحمد إسماعيل صفقة حرة بعد الرحيل عن الأهلي، ومحمد إبراهيم ميدو قادما من صفوف المنصورة.