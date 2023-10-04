نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير يؤكد عدم إعادة مباراة الزمالك.. وموديست يقود هجوم الأهلي أمام إنبي.. وهريدي يكشف موقفه من غرامة كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 20230

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

أخبار أون تايم سبورت

وقال برنامج “أخبار اون تايم سبورت” الأهلي يتحرك لتعديل عقد محمد عبد المنعم لتجنب العروض الخارجية، وكولر يدرس الدفع بموديست أمام إنبي.

كما أن فيتوريا مدرب منتخب مصر يستقر على عودة رمضان صبحي لمنتخب مصر قبل مباراتي زامبيا والجزائر.

شوبير ينفي إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على قناة أون سبورت: " كل ما يتردد عن إعادة مواجهة الزمالك والمقاولون في دوري النيل غير صحيح تماما ولن يعيد اتحاد الكرة المباراة، لأن القانون لا يوجد به ما يستوجب إعادة لقاء بسبب خطأ تحكيمي وهذه الأخطاء تحدث للجميع في كرة القدم".

وأضاف: "القرار الذي تم اتخاذه بشأن مواجهة الفريقين هو إيقاف الحكم أمين عمر من قبل لجنة الحكام لمدة معينة".

تصريحات عمر هريدي عن غرامة كهربا

وتحدث هريدي فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، مع الإعلامي أحمد جمال، عبر قناة "الحدث اليوم": "أعد جماهير الزمالك بالحصول على غرامة كهربا كاملة بالفوائد حال الحصول على تفويض من النادي الأبيض، ولن أبيع أى لاعب من الفريق في حالة فوزي في الانتخابات المقبلة".

وأتم: " لا بد أن يكون رئيس نادي الزمالك رجل دولة، والمحلات التجارية أحد أهم موارد نادي الزمالك المالية بالإضافة إلى الرعاية".