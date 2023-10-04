نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبو الأهلي لخوض مباريات بطولة كأس مصر وذلك عقب تأهله إلى دور مجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد أكتسح فريق سان جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة في مجموع المباراتين.



من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره إنبي غدا على استاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.



سيقود المباراة طاقم تحكيم مكون من: طارق مجدي ومحمد محمود لطفي وأحمد توفيق طلب

أما الحكم الرابع فسيكون عاطف حسين وحكام الـ VAR: محمود بسيوني – سيد شعبان