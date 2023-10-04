الإسماعيلي يطلب اللعب أمام الأهلي في الإسماعيلية

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أحمد جودة - القاهرة - يتعجب فرج عمران، نائب رئيس الإسماعيلي، بشأن إقامة مباراة الدراويش أمام الأهلي في ملعب الجيش ببرج العرب.

الإسماعيلي يطلب اللعب في الإسماعيلية

ويلتقي نادي الإسماعيلي مع نظيره الأهلي يوم الأحد 8 أكتوبر 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وقال عمران عبر قناة "أون تايم سبورت": "لا يوجد أي سبب لإقامة هذه المباراة بالإسكندرية وجماهير الإسماعيلي تتكبد رحلة شاقة إلى ملعب برج العرب، سنسعى لتوفير رحلات جماهيرية لدعم الفريق في هذه المواجهة".

وأضاف فرج "أطالب الجهات الأمنية بإعادة مباراة الأهلي والإسماعيلي إلى ستاد الإسماعيلية مرة أخرى، موضحًا أن جماهير الدراويش ملتزمة، ولا يوجد ما يمنع اللعب على أرض الدراويش.

واختتم نائب رئيس الإسماعيلي: "كرة القدم دون جماهير تصبح شيئًا بلا طعم، موضحًا أنه كان يتمنى إقامة مباراة الأهلي بستاد القاهرة أو أي ملعب يخص الأحمر، وليس ملعب برج العرب بالإسكندرية، لأن جماهير الإسماعيلي "تتعذب" بهذه الرحلة الطويلة".