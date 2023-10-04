نوفي بازار الصربي يعلن عن تعاقده مع عمر فايد على سبيل الإعارة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نوفي بازار الصربي عن تعاقده مع المصري عمر فايد حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

نوفي بازار الصربي يعلن عن تعاقده مع المصري عمر فايد

وقام نوفي بازار عبر صفحته الرسمية بنشر صور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الثلاثاء لفايد أثناء تقديمه قادما من صفوف فنربخشة التركي.

وواجه عمر فايد أزمة في استخراج تأشيرة سفر إلى صربيا مما أدى لتأجيل إتمام التعاقد بين الطرفين بشكل رسمي بعدما فشلت محاولات وصول فايد للانتظام في تدريبات الفريق.

يذكر أن عمر فايد رحل في مطلع الموسم الحالي عن المقاولون العرب إلى الدوري التركي عبر بوابة فنربخشة.

وقام عمر فايد بالمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما كما انضم أيضا إلى منتخب مصر الأولمبي قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.