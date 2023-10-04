تشافي: مباراة بورتو لن يكون الأمر سهلًا.. أنا مدرب هجومي وشجاع

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الأسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن استعدادات النادي الكتالوني لمواجه بنفيكا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مؤتمر تشافي هيرنانديز

وقال الإسباني تشافي هيرنانيدز خلال المؤتمر الصحفي: لدينا العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بخبرة وفازوا بالفعل بالألقاب هنا، لقد عززنا أنفسنا جيدًا وفي هذه المسابقة نأمل أن نكون على المستوى الذي يتطلبه النادي، إنها بيئة مثالية لإثبات ذلك.

وأكد تشافي: لن يكون الأمر سهلًا أمام بورتو، لكننا بدأنا بشكل جيد، نحن المتصدرون، إنهم يحبون الاستحواذ على الكرة أيضًا يدافعون ويهاجمون بشكل جيد، إنهم يفوزون بالعديد من المواجهات الثنائية وهم أقوياء في الركلات الثابتة، لقد قمنا بتحليل ذلك وسنحاول المنافسة بأفضل طريقة ممكنة.

وواصل: لا أفكر في المركز الأول أو الثاني بالمجموعة، أفكر في التأهل وهناك 3 نقاط فقط من هذه المُباراة، ليس علينا أن ننظر إلى أبعد من ذلك، إنها الأكثر أهمية لأنها المُباراة القادمة وهدفنا القادم.

وأشار هيرنانيدز: بورتو منافس تاريخي قوي، على ملعب مذهل وفي بيئة رائعة من لاعبي كرة القدم العظماء.

وأضاف: إنهم أقوياء للغاية وسريعون في المُرتدات ونحن مستعدون إذا شكلوا خطًا دفاعيًا من خمسة لاعبين، ولكن لديهم خسائر كبيرة في التشكيلة بسبب الإصابات وكذلك نحن أيضًا، لكن هذا ليس عذرًا ولديهم لاعبين لتعويض تلك الخسائر، ستكون المباراة 11 مقابل 11.

وأردف: الجميع يريد اللعب في مُباريات كهذه، نحن نلعب في دوري أبطال أوروبا، هناك دائمًا فرص وتحديات وعلى برشلونة استغلالها، نحن نرحب بهذا التحدي.

وأكد الإسباني: أنا بخير، لست متعبًا وأتفهم كل السيناريوهات والضغط، لكنني سعيد ومتحمس للغاية، أرى اللاعبين يتمتعون بالحماس من أجل الفوز، دعونا نرى كيف سيكون الأمر غدًا.

وأضاف تشافي: أنا أعتبر نفسي مدربًا هجوميًا وشجاعًا وليس هناك حاجة لتغيير ذلك، يجب أن تتمتع بالتوازن ولكن قبل كل شيء يجب أن تكون شجاعًا وتبدأ في الهجوم.

وأتم: علينا أن نظهر كرة قدم جيدة وننافس، لم نفعل ذلك في السنوات الأخيرة، إنها قضيتنا المعلقة ومشروعنا وغدًا هو السيناريو المثالي للقيام بذلك.