نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يواصل السقوط في دوري أبطال أوروبا بهزيمة قاسية أمام جالطة سراي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في تحقيق الفوز على نظيره فريق جالطة سراي التركي؛ والذي فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من عمر أحداث الشوط الأول من مانشستر يونايتد وجالطة سراي، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي الشياطين الحمر، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، نجح مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هويلوند الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس فريق جالطة سراي.

وادرك اللاعب زاها نجم فريق جالطة سراي التركي، هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من المباراة.

ثم أضاف مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هويلوند، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني.

وسجل اللاعب أكتورغلو الهدف الثاني لفريقه جالطة سراي في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني

وفي الدقيقة 77 من زمن المباراة، تلقى كاسيميرو نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بطاقة حمراء، ليغادر ملعب اللقاء عقب التدخل مع لاعب جالطة سراي.

وفي الدقيقة 81 تمكن اللاعب ماورو إيكاردي نجم فريق جالطة سراي من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في شباك نظيره مانشستر يونايتد