ريال مدريد يحقق فوزًا مثيرًا أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز أمام نظيره نابولي الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا

افتتح ليو اوستيجارد التسجيل لصالح نابولي بالدقيقة 19 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل فينيسيوس جونيور النتيجة لصالح ريال مدريد في الدقيقة 27 بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله جود بيلينجهام.

وأحرز جود بيلينجهام الهدف الثاني لصالح الميرنجي بالدقيقة 34 بعد أن استغل تمريرة متقنة من زميله إدواردو كامافينجا، وسدد كرة صاروخية.

واضاف بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني لصالح نابولي بالدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء تم احتسابها على ناتشو اثر لمسة يد.

ثم سجل فالفيردي لاعب ريال مدريد الهدف الثالث للفريق في شباك نابولي من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء وذلك بالدقيقة 78.

ترتيب مجموعة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا



1- ريال مدريد، 6 نقاط

2- نابولي، 3 نقاط

3- سبورتنيج براغا، 3 نقاط

4- يونيون برلين، دون نقاط