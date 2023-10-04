نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة مثيرة.. إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام إيندهوفن بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني أمام نظيره فريق إيندهوفن الهولندي بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة انطلقت مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وافتتح اللاعب نيمانيا جوديلج التسجيل لفريق إشبيلية في المباراة عند الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني.

وتمكن اللاعب لوك دي يونج من تسجيل هدف التعادل لفريق إيندهوفن عند الدقيقة 86 عن طريق ركلة جزاء.

وسجل النجم المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني لفريق إشبيلية عند الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني، وتعادل اللاعب جوردان تيزيه لفريق إيندهوفن في الدقيقة 95.

وبهذه النتيجة رفع فريق إشبيلية رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، بينما رفع فريق ايندهوفن رصيده إلى نقطة في المركز الرابع والأخير.