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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ولانس اليوم الثلاثاء 3/10/2023 بدوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة أرسنال ولانس

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق أرسنال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات بدوري دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة أرسنال ولانس

تمكن جابريل خيسوس من تسجيل هدف أرسنال الأول في شباك لانس في الدقيقة الثالثة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة.

ونجح أدريان توماسيون في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة ليسجل هدف التعادل لصالح لانس.

وخطف ايلي واهي هدف الفوز لصالح لانس وذلك في الدقيقة التاسعة والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة.