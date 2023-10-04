نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأتين في قائمة مارسيل كولر لمواجهة الأهلي وإنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى مارسيل كولر تعديلين في قائمة النادي الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت القائمة استبعاد أحد اللاعبين الأجانب بشكل مفاجئ من موقع الفريق البترولي القادمة.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

وقرر مارسيل كولر استبعاد رضا سليم النجم المغربي، ودخل بدلًا منه أكرم توفيق العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وغاب على إثرها من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول، كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، اكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، امام عاشور، افشه، كوكا، الشحات، عبدالقادر، طاهر، كريستو، تاو

خط الهجوم: كهربا، موديست