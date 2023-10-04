نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فالفيردي: حزين بسبب الهدف الثالث.. والأهم هو حصد النقاط الثلاث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد على نظيره نابولي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل فالفيردي نجم ريال مدريد الهدف الثالث للفريق في شباك نابولي من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء وذلك بالدقيقة 78.

ماذا قال فالفيردي بعد فوز ريال مدريد؟

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "لقد كانت مباراة جميلة جدًا، وكانت الأجواء رائعة المهم هو أن نفوز لقد سيطرنا على الشوط الأول ولسوء الحظ سجلوا".

وعن عدم احتساب الهدف لصالحه قال: "عدم احتساب الهدف لي جعلني حزينًا بعض الشيء لأنني نظرت إلى لوحة النتائج ولم يكن مكتوبًا عليها فالفيردي أخبرني أحد المنافسين مازحًا أنها ليست لي، حسنًا، الشيء المهم هو أن نحصل على الثلاثة نقاط."

ترتيب ريال مدريد في مجموعة دوري أبطال أوروبا

1- ريال مدريد، 6 نقاط

2- نابولي، 3 نقاط

3- سبورتنيج براغا، 3 نقاط

4- يونيون برلين، دون نقاط