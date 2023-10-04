الرياضة

عاجل.. الزمالك يتنازل! انتهاء أزمة محمود كهربا بالتراضي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد حسام ميدو، انتهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي ، مع نادي الزمالك، فيما يخص الغرامة الموقعة عليه.

كيف انتهت أزمة كهربا مع الزمالك؟

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محامي كهربا تواصل مع محامي نادي الزمالك أمس، وأبلغه بأن كهربا مستعد لدفع الغرامة الموقعة عليه كاش دون الفوائد، وفي فرق 300 ألف دولار بس".

وتابع:  "مسؤولو الزمالك موافقين على العرض أو بيتجهوا للموافقة، عشان عدم الموافقة هيخلوا الفلوس تيجي بعد 6 أو 7 شهور، والموقف مفيهوش عناد، إنت بتعمل لمصلحة المكان اللي انت شغال فيه".

وأضاف: "كهربا دفع فلوس الاستئناف انهاردة اللي هي الـ ألف فرانك سويسري ولكن بعد يوم 20 أكتوبر أزمة كهربا هتنتهي تماما، المجلس المنتخب اللي جاي هيقبل العرض اللي هو بـ 2 مليون دولار و100 في مقابل إن الزمالك يحصل على الأموال دلوقتي خاصة إن اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك قررت تأجيل حسم هذا الملف للمجلس المنتخب".

وأتم: "الزمالك في حاجة للفلوس دي دلوقتي، وأزمة كهربا خلاص خلصت".

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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