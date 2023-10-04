سيرخيو راموس يصل لرقم قياسي في دوري أبطال أوروبا.. لأول مرة منذ 9 سنوات

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل مساء اليوم فريق إشبيلية الإسباني مع نظيره ايندهوفن الألماني، وذلك بنتيجة هدفين مقابل مثلهم، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2023.

راموس أكبر لاعب يصنع هدفًا منذ توتي

ونجح سيرجيو راموس مدافع الفريق الأندلسي، في صناعة أولى أهداف فريقه في مباراة اليوم، ليحقق إنجاز تاريخي في مشواره الرياضي.

فقد أصبح سيرجيو راموس صاحب الـ37 عاما و187 يوما، هو أكبر لاعب يصنع هدفًا في دوري أبطال أوروبا منذ فرانشيسكو توتي ضد سيسكا موسكو، في سبتمبر 2014 صاحب الـ37 عاما و355 يومًا.

والجدير بالذكر أن فريق إشبيلية الإسباني أصبح محتلًا للمركز الثالث من ترتيب مجموعته وذلك برصيد نقطتين فقط، وذلك خلفا لارسنال صاحب الوصافة برصيد 3 نقاط، بينما يتربع لنس على عرش صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.