نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء 4-10-2023 في دوري ابطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو كرة القدم الآسيوية في معرفة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-10-2023 ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث ستقام ست مواجهات، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر أكتوبر الجاري في دوري أبطال آسيا والتي ستكون في ثاني جولات مرحلة المجموعات.

ما هي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال آسيا؟

كوفو ضد بوريرام – في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ستيلرز ضد ووهان ثري تاونز – في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

اواروا ضد هانوي – في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كيتشي ضد ليون سيتي سيلورز – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جيجيانغ ضد مليورن – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بانكوك يونايتد ضد جيونبوك – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماهي القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري أبطال آسيا؟

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الأربعاء، عبر قنواتها المشفرة، وتحديدًا beIN Sports AFC.