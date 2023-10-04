نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يفجر مفاجأة بشأن رحيل أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عيد عبد الملك، أن أزمة محمود علاء مدافع الزمالك مع الجهاز الفني تصاعدت بشكل كبير في الإعلام، مشيرًا إلى أن يجب إغلاق الملف وعدم الحديث كثيرا في وسائل الإعلام عن المشكلة خصوصا من جانب مدحت عبدالهادي وعبدالواحد السيد، وكان الصمت أفضل.

هل يرحل فتوح؟

وقال عبد الملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "موضوع أحمد فتوح وتجديد عقده مع نادي الزمالك صعب التكهن بما سيحدث فيه، ليس هناك ضامن برحيله أو بقائه، والكلام أصبح كثير للغاية من جانب الإعلاميين حول زيزو وفتوح وإمكانية انتقالهم للأهلي وهذا أمر لا يليق مطلقًا، رغم ان عقودهم ممتدة مع نادي الزمالك".

وأضاف: "لم يكن طبيعي أن يخرج الكلام عن زيزو وفتوح في الوقت الحالي منذ شهرين أو ثلاثة، لكن الأمور حاليا أصبحت متاحة".

وأشار عيد إلى أن الأجواء حاليا داخل نادي الزمالك رائعة للغاية، وجميع المرشحين لديهم رغبة في خدمة النادي، وبعضهم حريص على المساهمة في حل المشكلات بغض النظر عن نجاحه في الانتخابات من عدمه.

وأكد عيد أن الأهلي حاليا أجهز من إنبي ولديه لاعبين مميزين كما ان الفريق البترولي لم يدعم صفوفه بشكل قوي بسبب ازمة القيد التي تم حلها في أخر ايام الميركاتو، مؤكدا قدرة المارد الأحمر على الفوز بهدفين نظيفين.