نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا قبل مباريات اليوم الأربعاء.. وموقف كريستيانو رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إحراز الأهداف أينما حل، حيث نجح في تسجيل أول أهدافه بدوري أبطال آسيا مساء الإثنين أمام فريق استقلال دوشنبه الإيراني.

وقاد رونالد النصر للفوز أمام استقلال دوشنبة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل "الدون" هدف التعادل في الدقيقة 66، بعد تمريرة من عبد الرحمن غريب إلى كريستيانو الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، ولكنها ارتطمت بالمدافع ليتابعهاالبرتغالي بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

ويحتل العالمي صدارة المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في مباراتين.

ما هي قائمة هدافي دوري أبطال آسيا؟

مارتن آدم، أولسان: 3 أهداف.

كودجو لابا، العين: 3 أهداف.

هيرنانديز رودريجو، إنشيون يونايتد: 3 أهداف.

علي جاسم، القوة الجوية: 3 أهداف.

عارف أيمن، جوهور: هدفين.

عزيزيك أمانوف، ناساف كارشي: هدفين.

رومارينيو، الاتحاد: هدفين.

فيكتور كاردوزو، بانكوك يونايتد: هدفين.

دييديريك جويل، هانوي: هدفين.

ستيفان ميوغاسا، إنشيون يونايتد: هدفين.

عبد الحميد صابري، الفيحاء: هدفين.

جوران كاوزيتش، بوريرام يونايتد: هدفين.

المان ناجيف، أهال: هدفين.

كريستيانو رونالدو، النصر: هدف وحيد.

ميتروفيتش، الهلال: هدف وحيد.

نيمار، الهلال: هدف وحيد.

صالح الشهري، الهلال: هدف وحيد.