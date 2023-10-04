نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أم المعارك.. موعد مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نظيره فريق بورتو البرتغالي اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر بستاد الدراجاو في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
- موعد مباراة برشلونة وبورتو
وتنطلق صافرة بداية وانطلاق مباراة برشلونة وبورتو مساء الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
- ترتيب مجموعة برشلونة وبورتو
1- برشلونة 3 نقاط
2- بورتو 3 نقاط
3- شاختار دونتيسك دون نقاط
4- رويال انتويرب دون نقاط
- ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو؟
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