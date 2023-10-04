نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في 3 دقائق".. فتوح يحسم مصيره مع الزمالك و30 مليون جنيه تفصله عن الانتقال للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي الزمالك من حسم ملف تجديد عقد نجم الفريق أحمد فتوح، خوفا من مفاوضات الغريم التقليدي النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

- تفاصيل جلسة تجديد عقد فتوح

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن مسؤولو اللجنة الثلاثية، المكلفة بإدارة شئون الزمالك، قامت بعقد جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق، لحل ملف تجديد عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، وتحديد مطالبه.

وأشار هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " مدير الكرة بالزمالك عبدالواحد السيد، قام بالاجتماع مع أحمد فتوح وأحمد يحيى وكيل اللاعب، لمعرفة المتطلبات من أجل الحصول على توقيعه".

وأردف أمير هشام: "فتوح قام بالحضور لمدة 3 دقائق فقط من أجل التأكيد على سلامة نيته وترحيبه في الاستمرار، وتمت الجلسة بين عبدالواحد ووكيل اللاعب وخاله، للجلسة إلى المطالب".

وأكمل: " فتوح يتقاضى الآن 5 ملايين جنيه في الموسم، واللاعب طلب زيادة راتبه إلى ما يصل نحو 7 أضعاف راتبه في الموسم الواحد، والاقتراب من عقد أحمد سيد زيزو، من أجل التجديد، على أن يحصل في موسمه الأول 30 ثم 35 ثم 40 مليون بعقد ثلاث سنوات".

وواصل أمير هشام: " مطالب فتوح تم رفضها من جانب اللجنة، لتؤكد أحقية لها التجديد لها مقابل 10 ملايين جنيه فقط في الموسم الواحد، بالإضافة إلى منحه 50% من قيمة عقده".

واختتم: " نتيجة التفاوض وصلت إلى قائمة حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك لمناقشتها، والقائمة حال نجاحها ترى أنه لا بد من وجود سقف محدد في الرواتب".