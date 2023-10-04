نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يعلق على فوز ريال مدريد على نابولي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على الفوز المثير أمام نابولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مناذا قال كارلو أنشيلوتي؟

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة:""كانت مباراة جيدة وصعبة، خضنا لقاءً ضد منافس قوي كان لديه الكثير من الحماس، تنافسنا بشكل جيد، عانينا وبحثنا عن الفرص عندما أتيحت لنا".

وتابع: "لقد قدم مودريتش أداءً جيدًا كنا بحاجة إلى المزيد من السيطرة لقد دخل بشكل جيد بخبرته وجودته وسيطر على المباراة بشكل أكبر".

وواصل:" في الشوط الأول وجدنا حلولًا جيدة في المقدمة مع بيلينجهام ورودريجو، الشوط الثاني كان أكثر صعوبة لكنه أمر طبيعي ضد هذه الفرق".

وبسؤاله عن ركلة جزاء ناتشو قال:" أعتقد أنها ليست ركلة جزاء إنها كرة مرتدة من ناتشو، لا يمكنك قطع يده أعتقد أن القاعدة تنص على أنه لا يمكنك إطلاق الصافرة في مثل هذه اللقطات".

واختتم:" أوسيمين هو أفضل لاعب يلعب الكرات الرأسية في العالم لقد صمدنا بشكل جيد للغاية كان من الممكن أن نتفادى الهدف الأول ولكن هذا ما حدث".