نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أبو تريكة يظهر في مباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرتبط محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب ىمصر السابق، بعلاقة حب كبير بينه وبين جماهير القلعة الحمراء رغم تركه مصر منذ سنوات.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره إنبي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، مساء اليوم الأربعاء على إستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين الأهلي وإنبي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ظهور أبو تريكة برقم خاص في مباراة الأهلي اليوم

ويتفوق النادي الأهلي تاريخيًا على نظيره إنبي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في بطولة كأس مصر.

ويظهر محمد أبو تريكة في مباراة الأهلي اليوم بنصف نهائي كأس مصر، من خلال الرقم المميز له حيث يعد أبو تريكة الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 7 أهداف.

ونجح لاعبي المارد الأحمر في تحقيق الفوز على نظيره الإثيوبي في مباراة الذهاب، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، سجل حسين الشحات هدفين، فيما سجل أحمد عبدالقادر هدف.