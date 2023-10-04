نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زمار الحي لا يطرب.. اتهامات للأهلي بإهدار المال العام بسبب الفرنسي موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح كرم البنا المدير الفني السابق لأكاديمية نادي برشلونة الإسباني، النار على صفقة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفرنسي أنتوني موديست.

وكتب كرم البنا عبر صفتحه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا ما قلته للمسئولين في الأهلي.. التعاقد مع هذا اللاعب سيكون خطأ كبير ومضيعه للوقت ومفسده للمال ولكن زمار الحي لا يطرب".

مارسيل كولر على رأس المسؤولين

وأضاف: "عدم اقتناع مارسيل كولر الآن هذه كارثة فنية يجب معاقبته عليها لأن مهمته هي الوقوف على مستوى أي لاعب سيتم التعاقد معه".

وعن ضم موديست، تابع قائلًا: "كان عليه عمل تحليل فني بناء على متابعة اللاعب مده لا تقل عن 6 شهور".

موديست بقميص الأهلي

واختتم حديثه: "موديست.. إذا هل سيكون هناك حساب عقاب لكل المتداخلين في الأمر وعلى رأسهم المدير الفني والخروج بأقل الخسائر الممكنة.. بالتوفيق للنادي الأهلي".

يذكر أن موديست انضم للأهلي بداية الموسم قادمًا في صفقة انتقال حر، ولكنه لم يفرض نفسه على التشكيل الأساسي لمارسيل كولر حتى الآن.