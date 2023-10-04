نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أنتوني موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد شوبير، عدم استعداد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بدنيا حتى الآن للمشاركة مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

موديست غير جاهز للمشاركة مع الأهلي

وتحدث أحمد شوبير في تصريحات إذاعية لبرنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر قناة أون سبورت: لياقة أنتوني موديست بعيدة تمامًا، وغير جاهز للمشاركة ويحتاج لوقت حتى يصل للفورمة الجيدة، وهذا السؤال مطروح بقوة، هل سيشارك اليوم أم لا، ولكن الموضوع ليس صعب.

وأضاف: يوجد قناعات كبيرة من جانب مارسيل كولر بالمهاجم الفرنسي وقدراته لقيادة هجوم الأهلي وينتظر تألقه والكل يتمني ان يكون على المستوي المطلوب.

وأكمل عن سبب استبعاد ربيعة: وتم استبعاد رامى ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قائمة الفريق أمام إنبى في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر حيث بعد أن أصيب بتجمع دموى جعله يتوجه إلى المستشفى عقب انتهاء مران الفريق أمس.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نظيره نادي إنبي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2022/2023، اليوم الأربعاء الموافق 4 من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.