نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. محامي كهربا يفاوض الزمالك وشوبير يصدم جماهير الأهلي.. تجديد عقد فتوح وهجوم مفاجئ على فاروق جعفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع ( الفجر الرياضي ) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

محامي كهربا يفاوض الزمالك

محمود عبد المنعم كهربا

فجر أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، مفاجأة بشأن مفاوضاته مع محامي نادي الزمالك لإنهاء أزمة غرامة اللاعب.

وقال عبد العزيز عبر مداخلة تليفزيونية: "هناك مفاوضات مع المحامي الدولي الخاص بنادي الزمالك، وحينما يصل الطرفين إلى اتفاق؛ سيتم سداد الغرامة “كاش”.

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شوبير يصدم جماهير الأهلي بشان موديست

أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عدم استعداد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بدنيا حتى الآن للمشاركة مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وتحدث أحمد شوبير في تصريحات إذاعية لبرنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر قناة أون سبورت: لياقة أنتوني موديست بعيدة تمامًا، وغير جاهز للمشاركة ويحتاج لوقت حتى يصل للفورمة الجيدة، وهذا السؤال مطروح بقوة، هل سيشارك اليوم أم لا، ولكن الموضوع ليس صعب.

وأضاف: يوجد قناعات كبيرة من جانب مارسيل كولر بالمهاجم الفرنسي وقدراته لقيادة هجوم الأهلي وينتظر تألقه والكل يتمني ان يكون على المستوي المطلوب.

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تجديد عقد فتوح مع الزمالك

أحمد فتوح

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عن تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فتوح يقترب شيئا فشيئا في تجديد عقده مع الزمالك".

وتابع: "الناس في الزمالك شايفين إن مطالب فتوح منطقية ومفيهاش مبالغة نظرا لما يقدمه".

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هجوم مفاجئ على فاروق جعفر

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر، صرح إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق لنادي الزمالك:" أن فاروق جعفر ليس أسطورة داخل النادي، وتظل الأسطورة هو حسن شحاته فقط".

وواصل عبدالله خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حسن شحاته هو الأسطورة الوحيدة لنادي الزمالك، وفاروق جعفر لاعب سابق".