نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توماس مولر يهدد عرش رونالدو التاريخي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الدولي الألماني توماس مولر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني في قيادة كتيبة يوناي إيمري لتحقيق الفوز على كوبنهاجن الدنماركي بهدفين مقابل هدف يوم أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مولر يهدد عرش رونالدو في تشامبيونزليج

وشارك نجم المانشافت في الدقيقة السابعة والسبعين ونجح بعدها في ستة دقائق أن يصنع هدف الأنتصار لزميله الفرنسي الشاب ماتيس تيل.

ووصل مولر يوم أمس إلى الفوز رقم 101 في دوري أبطال أوروبا وفق ما أكدته شبكة أوبتا للإحصائيات.

وبهذا الفوز عادل مولر رقم الحارس الدولي الاسباني المعتزل إيكر كاسياس الذي يحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ البطولة.

ويتربع على عرض القائمة الدولي البرتغالي كريستياتو رونالدو بـ115 فوزًا لصبح على بعد أربعة عشر فوزًا من معادلته.