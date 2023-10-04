نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجولة الثالثة من دوري Nile.. قمة بين الأهلي والإسماعيلي والزمالك في كمين البنك (كل تفاصيل الأسبوع الجديد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم المصرية، جولة جديدة من جولات دوري Nile يوم الأحد المقبل حيث من المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي والزمالك منافسه البنك الأهلي.

قمة صعبة في الجولة الثالثة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة صعبة أمام ضيفه الإسماعيلي، الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات المرحلة الثالثة للدوري المصري لكرة القدم.

ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات التي بدأها بفوز عريض على المصري المنقوص برباعية نظيفة في المرحلة الأولى، بينما تأجلت مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في المرحلة الثانية، لارتباطه بمواجهة سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

رضا سليم

ويدخل الأهلي المباراة بصفوف شبه مكتملة، بعد شفاء المغربي رضا سليم من الإصابة في ركبته، وعودة المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لقائمة الفريق، بعدما غاب عن لقاءي دوري الأبطال لعدم قيده أفريقيًا.

على الجانب الآخر، يأمل لاعبو الإسماعيلي وجهازهم الفني في استغلال الصحوة عقب الفوز العريض على الاتحاد السكندري 3-1 في المرحلة الثانية، وتحقيق نتيجة إيجابية تدفع بالفريق إلى البقاء في المنطقة الآمنة بعيدًا عن شبح الهبوط الذي ظل يطارده طيلة المواسم الثلاثة الماضية.

ويغيب عن الإسماعيلي الذي يحتل المركز السابع برصيد 3 نقاط، الثلاثي محمد بيومي، وعبد الله محمد، والحارس الأول أحمد عادل عبد المنعم، بداعي الإصابة.

مواجهة قوية للزمالك أمام البنك الأهلي

يخوض الزمالك مواجهة صعبة بضيافة البنك الأهلي، السبت، في رحلة بحث الفريقين عن باكورة انتصاراتهما، بعدما سقط الأول في فخ التعادل أمام بيراميدز 2-2 والمقاولون 1-1، وخسر الثاني أمام طلائع الجيش 0-2 وبيراميدز 0-1.

واستعاد الزمالك عناصره الأساسية، على غرار المدافع الأيسر أحمد أبو الفتوح، والحارس محمد عواد، بينما تحوم الشكوك حول عودة المدافع محمود علاء لقائمة الفريق، عقب قرار إيقافه داخليًا بسبب المشادة الكلامية مع الجهاز الفني قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي، في إياب دور الـ32 لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الكولومبي أوسوريو

ويسعى المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لقيادة الزمالك لتحقيق فوز أول يبعده عن شبح الإقالة الذي يطارده منذ نهاية الموسم الماضي، عقب النتائج المخيبة للآمال.

وعانى البنك الأهلي في مباراتيه أمام الجيش وبيراميدز من غياب الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد في انتقالات الصيف، ويسعى القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني للفريق، لإيقاف سلسلة الهزائم وتحقيق نتيجة إيجابية.

متصدر الدوري أمام فاركو ومباريات نارية بالجولة

ويحلّ فيوتشر المتصدر بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط من فوزين على فاركو 2-0 والداخلية 2-1، ليتقدم بفارق الأهداف عن زد إف سي الثاني، على طلائع الجيش الرابع (4 نقاط) على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويفتتح زد إف سي منافسة هذه المرحلة الخميس، باستضافته بلدية المحلة الثامن (3 نقاط) على ملعب القاهرة الدولي.

واستهل زد إف سي مشاركته الأولى في الدوري بفوزين متتاليين على حساب الإسماعيلي والجونة بالنتيجة ذاتها 1-0.

فريق زد

ويحلّ المقاولون العرب ضيفًا على سموحة الثالث على ملعب الإسكندرية الخميس. ويلعب الاتحاد السكندري مع ضيفه الجونة العاشر على ملعب الإسكندرية الجمعة.

وعلى ملعب الجيش ببرج العرب، يحلّ سيراميكا كليوباترا من دون نقاط عقب خسارته في المرحلة الأولى أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على فاركو الذي خسر أمام فيوتشر والمصري في المرحلتين الماضيتين.

وتستأنف مباريات الجولة السبت، فيلعب الداخلية التاسع بثلاث نقاط مع المصري الحادي عشر بالرصيد نفسه على ملعب الجيش ببرج العرب.

وتختتم مباريات الجولة الثالثة يوم الأحد، بلقاء قوي يجمع بين ناديي بيراميدز وإنبي.