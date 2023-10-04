نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي دوري Nile قبل لقاءات الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية، صافرة بداية الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

ويتصدر فريق مودرن فيوتشر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد نهاية الجولة الثانية، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن فريق زد صاحب المركز الثاني.

ويستعرض " الفجر الرياضي" خلال السطور التالية، جدول ترتيب هدافي الدوري قبل بداية الجولة الثالثة، والتي تنطلق منافساتها الخميس المقبل الموافق 4 أكتوبر.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل بداية الجولة الثالثة

يتقاسم الأنجولي مابولولو مهاجم الإتحاد السكندري، والجنوب أفريقي بيرسي تاو صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد هدفين.

1- مابولولو - الإتحاد السكندري - هدفين.

2- بيرسي تاو - الأهلي - هدفين.

3- عبدالرحمن سمانة - بلدية المحلة - هدف.

4- يوسف أوباما - الزمالك - هدف.

5 - حمدي النقاز - الإسماعيلي - هدف.

6- ياو أنور - الإسماعيلي - هدف.

7- احمد رفعت - مودرن فيوتشر - هدف

8- محمد سمير - زد - هدف

9- احمد بلحاج - الجونة - هدف.

10- عمرو قلاوة - سموحة - هدف.

11- عبد الله السعيد - بيراميدز - هدف

12- رمضان صبحي - بيراميدز - هدف.

13- ميدو جابر - المصري - هدف.

14- محمود رزق - فيوتشر - هدف.

15- إبراهيما نداي - الزمالك - هدف.

16- عبد العزيز السيد - الداخلية - هدف.

17- فادي فريد - سموحة - هدف

18- نبيل دونجا - الزمالك - هدف.

19- عمر كمال عبد الواحد - مودرن فيوتشر - هدف.

20- أحمد علاء - المقاولون العرب - هدف.

21- كريم فؤاد - الأهلي - هدف.

22- عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - هدف.