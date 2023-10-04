نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

أتلتيكو مدريد ضد فينورد الهولندي، 7.45 مساءًا، على قناة- beIN Sports HD 2

رويال أنتويرب البلجيكي ضد شاختار، 7.45 مساءًا على قناة beIN Sports HD 8

سيلتك ضد لاتسيو – 10 مساءً - beIN Sports HD 5

سرفينا زفيزدا الصربي ضد يونج بويز – 10 مساءًا

لايبزيج ضد مانشستر سيتي – 10 مساءً - beIN Sports HD 4

بورتو ضد برشلونة – 10 مساءً - beIN Sports HD 2

بوروسيا دورتموند ضد ميلان – 10 مساءً - beIN Sports HD 3

نيوكاسل يونايتد ضد باريس سان جيرمان – 10 مساء - beIN Sports HD 1

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بشكل حصري ومباشر داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شاشاتها المختلفة.