نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل لقاءات اليوم الأربعاء 4-10-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي 2023-2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء الموافق 4 من شهر أكتوبر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم من دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد ضد فينورد الهولندي، 7.45 مساءًا.

رويال أنتويرب البلجيكي ضد شاختار، 7.45 مساءًا

سيلتك ضد لاتسيو – 10 مساءً

سرفينا زفيزدا الصربي ضد يونج بويز – 10 مساءًا

لايبزيج ضد مانشستر سيتي – 10 مساءً

بورتو ضد برشلونة – 10 مساءً

بوروسيا دورتموند ضد ميلان – 10 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد باريس سان جيرمان – 10 مساء

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى

1- بايرن ميونخ - 3 نقاط

2 - كوبنهاجن - نقطة وحيدة

3 - جالاتا سراي- نقطة وحيدة

4 -مانشستر يونايتد- بلا رصيد

المجموعة الثانية

1- آرسنال - 3 نقاط

2- لانس- نقطة وحيدة

3 - إشبيلية- نقطة وحيدة

4- آيندهوفن- بلا نقاط

المجموعة الثالثة

1- نابولي - 3 نقاط

2- ريال مدريد- 3 نقاط

3- أونيون برلين- بلا نقاط

4- براجا- بلا نقاط

المجموعة الرابعة

سالزبورج- 3 نقاط

2- إنتر ميلان- نقطة وحيدة

3 - ريال سوسيداد- نقطة وحيدة

4- بنفيكا- بلا نقاط

المجموعة الخامسة

1- فينورد - 3 نقاط

2 -أتلتيكو مدريد- نقطة وحيدة

3- لاتسيو- نقطة وحيدة

4- سيلتيك- بلا نقاط

المجموعة السادسة

1- باريس سان جيرمان - 3 نقاط

2- نيوكاسل يونايتد- نقطة وحيدة

3- ميلان - نقطة وحيدة

4- بوروسيا دورتموند- بلا نقاط

المجموعة السابعة

1- لايبزيج - 3 نقاط

2- مانشستر سيتي - 3 نقاط

3- النجم الأحمر- بلا نقاط

4- يونج بويز- بلا نقاط.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- برشلونة- 3 نقاط

2- بورتو - 3 نقاط

3- شاختار- بلا نقاط

4 - أنتويرب- بلا نقاط