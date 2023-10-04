نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. قصة مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح ورد مفاجئ من اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا صوت يعلو في الشارع الزملكاوي فوق تمديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض وهو الظهير الأيسر الدولي أحمد فتوح.

قصة مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري حيث يحق للظهير الأيسر الدولي التوقيع لأي نادي بشكل مجاني خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية مطلع يناير 2024.

بداية مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح كانت منذ تواجد المجلس السابق حيث اجتمع أمير مرتضى منصور أكثر من مرة مع ممثل فتوح ولكن دون جدوى.

وتجددت المفاوضات مؤخرا مع أحمد فتوح حيث حمل عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك هذا الملف لتجهيزه للمجلس المنتخب المقبل.

وعلم موقع "الفجر الرياضي" أن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق أبدى استعداده لحسم ملف تمديد عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك ودفع مقدم عقد اللاعب الجديد.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك فإن ممدوح عباس تواصل مع عبد الواحد السيد وطلب منه فتح باب المفاوضات مع اللاعب لمعرفة طلباته المالية.

وحصل أحمد فتوح على جزء كبير من مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة ويبقى له مبلغ 5 مليون جنيه.

واجتمع عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك مع أحمد يحيى وكيل اللاعب لمعرفة طلبات الظهير الأيسر لتحضير ملف كامل به كافة التفاصيل التعاقدية والمالية.

وأبلغ أحمد يحيى وكيل أحمد فتوح، مدير الكرة بنادي الزمالك أن اللاعب لا يمانع تمديد عقده مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة ولكن بشرط التقدير المادي المناسب له.

ونفى مصدر داخل نادي الزمالك التطرق لأرقام تتعلق بعقد أحمد فتوح الجديد مع نادي الزمالك موضحا أن وكيل اللاعب فضل تأجيل المفاوضات وحسمها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد في أكتوبر الجاري.

ويترقب النادي الأهلي وبيراميدز موقف أحمد فتوح مع نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة تمهيدًا للتعاقد مجانا مع اللاعب في حال عدم تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو لمواجهة البنك الأهلي مساء السبت المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري النيل.