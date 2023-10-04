نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام إنبي بكأس مصر.. كهربا وإمام على الدكة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل.
ويلتقي الأهلي نظيره إنبي بعد قليل في نصف نهائي كأس مصر للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول
الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة
الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - أنتوني موديست.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.