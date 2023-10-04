نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موديست يقود هجوم الأهلي أمام إنبي الليلة في نصف نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة اليوم أمام إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

واستقر كولر على خوض مباراته أمام إنبي في الدور نصف النهائي بكأس مصر، بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع محمد هاني وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وبالوسط أليو ديانج ومروان عطية وأفشة، وبالهجوم الشحات وبيراسي تاو والوافد الجديد موديست.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

وتنطلق مباراة الأهلي أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2023- 2023، بالتاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.