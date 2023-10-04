نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زمالك 2003" يهزم فاركو وينفرد بصدارة دوري الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح لاعبي فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003، في تحقيق الفوز على نظيره فاركو بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري الجمهورية.



وأحرز هدف الفوز لأبناء ميت عقبة، اللاعب عبد الرحمن علي.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني متميز، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل هدف في الشوط الثاني، كما أهدر الفريق أكثر من فرصة أمام مرمى فاركو.

ويعتلي "زمالك 2003" صدارة ترتيب جدول بطولة الجمهورية برصيد 16 نقطة.

وشهدت المباراة حضور إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وحازم إمام نائب المدير الفني وشكري حسن المدير الإداري للقطاع وأحمد السيسي مدير إداري القطاعات، بجانب أعضاء اللجنة الفنية لقطاعات الكرة.

ويقود فريق 2003، محمد حسن مديرا فنيا، وإبراهيم صلاح وأحمد زكريا مدربين مساعدين، حسني مسعد مدربا لحراس المرمي، رضا عبد الواحد إداريا، محمود سعيد أخصائيا للإصابات والتأهيل، رفعت حمدي مسؤلا للمهمات.