نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاصفة الرحيل تطول دوري المحترفين بعد نهاية الأسبوع الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت أحداث جولتين من عمر القسم الثاني أ أو المعروف إعلاميا بدوري المحترفين وذلك عقب نهاية مباريات الأمس ومعها العديد من الإثارة.

ولم تكن الإثارة والندية في المباريات هي الحاضرة فقط بل طالت عاصفة رحيل الأجهزة الفنية الأندية مبكرا والسبب سوء النتائج.

وفي السطور القادمة نتعرف على الثلاثي الراحل من أندية المحترفين:

1- سعيد عبد العزيز

نادي النجوم كان صاحب السبق في أزمة المدربين وذلك بعد بداية من رحيل محمد حمص ومن ثم رحيل المجري جاليدي، ليكون سعيد عبد العزيز هو الراحل الثالث في صفوف النجوم بعد التعادل مع مكادي سلبيا والهزيمة أمام أسوان بثنائية.

2- حسام عبد العال

نادي راية شهد رحيل مدربه حسام عبد العال بعد التعادل أمس أمام وادي دجلة والخسارة في الجولة الأولى أمام طنطا ليكون محمد صلاح هو الخيار الأول لتولي القيادة الفنية



3- حسن عبد المنعم

مدرب النصر للتعدين كان ضمن الراحلين الأوائل وذلك بعد حصار من النتائج الجيدة في الجولتين الماضيتين والتي لم يحقق فيها ولا نقطة في رصيده.



فهل يكون عداد الراحلين في زيادة أم يتوقف عند رحيل الثلاثي فقط دون تغيرات جديدة في الأجهزة الفنية؟