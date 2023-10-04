مونديال 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال

مونديال 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغالأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " اليوم الأربعاء، عن إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة .

وقال "الفيفا" في بيان لها: "إن الاتحادات الأوروبي والإفريقي والأمريكي الجنوبي اتفقت على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية".

وأضاف البيان: "وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة".

وأوضح "الفيفا" أنه بمجرد التحقق من صحة المعايير الفنية، سيعلن رسميا عن مستضيف الحدث في العام 2024.. لافتا إلى أن المباريات التي ستستضيفها دول أمريكا الجنوبية ستكون في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأول في الأوروغواي، وداعيا الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034 .

وأكمل أنه "في العام 2030، ستجمع كأس العالم ثلاث قارات وستة دول، ما يدعو العالم أجمع للانضمام إلى الاحتفال باللعبة الجميلة والمئوية وكأس العالم لكرة القدم نفسها".