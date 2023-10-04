نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بستاد سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

- تشكيل باريس أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار، هيرنانديز.

خط الوسط: ديمبيلي، اوجارتي، ايمري، راموس

خط الهجوم: كولو مواني، مبابي.

- ترتيب مجموعة باريس ونيوكاسل

1- باريس 3 نقاط

2- ميلان نقطة

3- نيوكاسل نقطة

4- بوروسيا دون نقاط

- ما القنوات الناقلة لمباراة باريس ونيوكاسل؟

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