نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وفاينورد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في الفوز على نظيره نادي فاينورد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء والموافق 4 أكتوبر وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ما هي نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وفاينورد في دوري أبطال أوروبا؟

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وفاينورد في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2023-2024.

وفاز أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين على نظيره نادي فاينورد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ماريو هرموسو أولى أهداف اللقاء في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول وذلك بالخطأ في مرماه لصالح فاينورد.

وفي الدقيقة 12 عدل ألفارو موراتا الكفة بإحراز هدف التعادل وتعديل النتيجة لهدف لمثله.

بينما شهدت الدقيقة 34 هدف جديد لصالح نادي فاينورد بأقدام دافيد هانكو.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البدل من ضائع من عمر الشوط الأول أضاف أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد هدف التعادل الثاني.

وفي الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني عزز ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد الهدف الثالث لصالح النادي الإسباني وبمساعدة ناهويل مولينا.

وأطلق حكم اللقاء صافرته بعد احتساب خمس دقائق كوقت بدل من ضائع معلنًا فوز أتلتيكو مدريد على فاينورد.

وبهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد فاينورد عند النقطة الثالثة في الوصافة.