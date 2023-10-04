نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مميز لـ معلول بعد هدفه أمام إنبي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وسجل علي معلول هدف فريقه الوحيد بعد ضربة جزاء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وبهذا الهدف يكون التونسي قد وصل إلى الهدف رقم 50 بقميص الأهلي في كافة المسابقات.

ففي بطولة الدوري سجل 35 هدف، أما في دوري الأبطال فسجل 10 أهداف وفي بطولة كأس مصر سجل هدفين في البطولة.

وجاء بهدف وحيد في كلا من البطولة العربية، مونديال العالم للأندية، وبطولة السوبر المصري.



ويبحث الأهلي عن استكمال مشواره بنجاح في بطولة كأس مصر دفاعا عن لقبه الثامن والثلاثون في رصيده والذي حصده أمام بيراميدز.

أما إنبي فيبحث عن التعافي من البدايات السيئة في الدوري والتعويض في بطولة الكأس.